Cane impiccato a Montemiletto, l’Associazione AIDAA denuncia: “1000 euro a chi individuerà i responsabili”

Montemiletto – L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA presenterà nei prossimi giorni una denuncia contro ignoti e metterà a disposizione una ricompensa di 1000 euro che verrà pagata a chi, con la sua testimonianza rilasciata secondo legge alle forze dell’ordine, aiuterà a individuare e far condannare il responsabile o i responsabili dell’uccisione del cane ritrovato impiccato a Montaperto.

Scrivono gli animalisti: “L’uccisione mediante impiccagione di un cane meticcio presso la frazione di Montaperto è un atto di una violenza e crudeltà inaudita, per questo invitiamo chi sa a parlare rivolgendosi direttamente ai carabinieri forestali di Avellino che stanno svolgendo le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili di questo feroce ed inaudito crimine”.