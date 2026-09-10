Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, il benvenuto di UNARMA al Capitano Gennaro Vitolo

La Segreteria Provinciale di Avellino di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – dà il più caloroso benvenuto al Capitano Gennaro Vitolo, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi. Un incarico di grande responsabilità, in un territorio vasto e complesso, che richiede professionalità, equilibrio e profonda conoscenza del territorio. Qualità che il Capitano Vitolo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Così in una nota il Segretario Generale Provinciale e Consigliere Regionale UNARMA A.S.C., Massimiliano Lo Priore, con la seguente dichiarazione:



“Questa Segreteria Provinciale dà il benvenuto al Capitano Gennaro Vitolo. Conosco bene il Capitano sin dai tempi della Scuola Marescialli di Velletri dove abbiamo frequentato insieme il 3° Corso Allievi Marescialli anno 1998/2000. Già a quei tempi si distingueva per le sue doti umane e professionali. Sono sicuro che il nuovo incarico da Comandante della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, visti i suoi pregressi professionali in territori a dir poco difficili, darà lustro a questa provincia in materia di sicurezza e protezione e sarà una garanzia in più per i cittadini. Al Capitano Vitolo rivolgo, a nome mio e a nome di UNARMA tutta, i più sinceri auguri di buon lavoro.”

UNARMA Avellino conferma la propria disponibilità a collaborare, nel rispetto dei ruoli, con il nuovo Comandante per tutte le tematiche legate alla tutela del personale e alla sicurezza del territorio irpino.

