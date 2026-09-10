Noi di Centro, nuove nomine e assetti. Giuditta: «Al di fuori di Napoli, il campo largo è solo una strettoia»

Noi di Centro ha riunito stamane a Napoli i vertici regionali del partito. D’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, impegnato in un evento politico in provincia di Cosenza, il coordinatore regionale ha proceduto alla nomina del nuovo segretario cittadino del partito ad Avellino. Si tratta di Antonio Cosmo, avvocato e già amministratore nel capoluogo irpino. La designazione nell’ambito di un riassetto della compagine nei capoluoghi campani: nelle scorse ore il coordinatore napoletano e consigliere regionale Giuseppe Barra aveva nominato il neo segretario cittadino di Napoli nella persona di Francesco Silvestre, ex assessore a Casandrino, candidato al Comune di Napoli e alle ultime Regionali con ottime performance elettorali.

«Insieme ai coordinatori provinciali e ai consiglieri regionali abbiamo affrontato i temi dell’attualità politica regionale. Abbiamo dovuto prendere atto che la coalizione progressista esiste alla Regione, al Comune di Napoli e poi stop. Da nessun’altra parte. Nelle province si va in ordine sparso. Il campo largo zoppica ad Avellino, è ancora inesistente nella commissariata Caserta, mentre a Benevento abbiamo il paradosso dei paradossi: il PD fa vanamente e ciecamente la guerra al nostro leader Mastella e fa comunella elettorale e politica con le destre. E’ arrivato a votare a presidente della provincia un candidato sonoramente sconfitto che oggi, pare continui la sua samba politica confluendo nel partito di Vannacci.

Riteniamo che occorra invece ripartire proprio dalle esperienze di governo di Napoli, come bussole politiche in vista delle Amministrative di primavera e delle Politiche. Su questo tornerò a chiedere una riunione, in breve tempo, dei coordinatori Regionali dei partiti che governano la Regione. Sul piano politico complessivo, pieno sostegno alla linea enunciata dal segretario nazionale: serve un Centro forte e unito che sia parte integrante e indispensabile della coalizione progressista», scrive in una nota il coordinatore regionale Pasquale Giuditta.