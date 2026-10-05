I Carabinieri denunciano sette persone per reati ambientali

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale hanno deferito 7 persone ed effettuato tre sequestri.

Nello specifico, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Serino e della locale Stazione territoriale, hanno accertato che la titolare di un opificio, esercitava l’attività di lavorazione, trasformazione, taglio e verniciatura di materie plastiche in assenza dell’obbligatoria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Pertanto, la titolare, una donna 56 enne di origine partenopea, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e l’azienda sita nel comune di

Serino, è stata posta sotto sequestro.

Nella stessa giornata, i sopracitati operanti hanno accertato che presso una conceria, sita nel comune di Solofra, un operaio 59 enne, stava procedendo all’abbruciamento, in un serbatoio di metallo, di numerose pedane di legno. Pertanto, i militari hanno posto sotto sequestro il serbatoio metallico utilizzato impropriamente come combustore/inceneritore e deferiti l’operaio e l’amministratore unico della Società, un 40 enne del posto, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita dei rifiuti tramite l’abbruciamento.

Infine, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volturara Irpina e della locale Stazione territoriale, hanno accertato che quattro persone avevano depositato presso la loro proprietà nel comune di Chiusano San Domenico, circa 50 metri cubi di rifiuti, presumibilmente, contenenti amianto in evidente stato di decomposizione. Pertanto, i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per essersi resi responsabili di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mentre l’intera area oggetto dell’illecito è stata posta sotto sequestro.

I controlli dei Carabinieri, per prevenire e reprimere i reati ambientali, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della cittadinanza.