Servizi straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni per droga e foglio di via

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Franca Fico, prosegue senza sosta l’azione di prevenzione dei reati in genere e di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, attraverso l’intensificazione del monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree maggiormente sensibili.

Nel decorso fine settimana, le Compagnie di Ariano Irpino e Mirabella Eclano hanno attuato mirati controlli nella media Valle del Calore, nella Valle dell’Ufita e nel territorio arianese, con l’impiego di numerose pattuglie, concentrate principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale e nei luoghi di ritrovo.

I controlli, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche dei territori di competenza.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 60enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine. Il predetto, a Carife, all’esito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 28 centimetri. A suo carico è stato avviato il procedimento per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

Nel corso delle stesse operazioni, un 50enne di Ariano Irpino è stato deferito in stato di libertà per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR.). L’uomo è stato infatti sorpreso all’interno di un esercizio pubblico, inottemperante al provvedimento emesso dal Questore di Avellino.

Sempre nell’ambito dei controlli, quattro giovani (due di Savignano Irpino e due di Grottaminarda) sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di marijuana e hashish.

Nello stesso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno attuato un servizio di controllo del territorio e di prevenzione nei luoghi di ritrovo, condotto principalmente nella fascia oraria serale e notturna, che ha visto l’impiego complessivo di 7 equipaggi.

Durante tali attività sono state ispezionati due esercizi commerciali e identificati gli occupanti di circa 60 veicoli, procedendo complessivamente al ritiro di 4 documenti di guida e circolazione.

Nella circostanza, un 40enne di Fontanarosa, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza: l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. I militari hanno quindi proceduto all’immediato ritiro della patente e all’affidamento del veicolo, risultato peraltro privo della prevista copertura assicurativa.

Massima attenzione è stata rivolta anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Tre ragazzi (rispettivamente di Montemiletto, Roma e Benevento) sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di droga: a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti complessivamente 7 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 2 spinelli.

La costante azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità proseguirà nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.