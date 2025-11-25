I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino aderiscono alla campagna “Orange the World” contro la violenza di genere: caserme illuminate di arancione

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando di colore arancione la propria sede, da anni dotata di una sala di ascolto dedicata, e diversi Comandi dislocati sul territorio irpino, tra cui la Stazione di Bonito, che dallo scorso anno ha attivato una “stanza tutta per sé”.

L’arancione, simbolo di un futuro libero dalla violenza basata sul genere, accompagna le iniziative di sensibilizzazione promosse a livello internazionale. La campagna, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta da Soroptimist International d’Italia, mira a richiamare l’attenzione sull’importanza del contrasto alla violenza di genere attraverso momenti dedicati all’informazione e alla prevenzione.

Nella circostanza è stata nuovamente valorizzata l’iniziativa “Una stanza tutta per sé”, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist. Si tratta di uno spazio protetto destinato all’ascolto delle vittime di violenza, concepito per garantire privacy, accoglienza e un ambiente familiare.

L’attività rientra nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri, da sempre attenta al fenomeno della violenza domestica e di genere e costantemente impegnata nell’adozione di protocolli dedicati e nella formazione di personale specializzato, in grado di offrire un supporto qualificato alle vittime più vulnerabili.