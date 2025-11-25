Blitz di Enrico Rizzi a Baiano sotto la pioggia per salvare alcuni cani da caccia

L’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, noto per le sue battaglie in Italia e all’estero, ha pubblicato sui social una serie di video in cui denuncia un grave caso di maltrattamento di cani a Baiano, in provincia di Avellino. Rizzi ha spiegato di aver contattato l’Asl e i Carabinieri della Stazione locale, dichiarando di essere rimasto sul posto in attesa dell’arrivo delle autorità: «Sto aspettando Asl e Carabinieri. Sono qui e non mi muovo finché non arrivano e non mettono in sicurezza questi poveri cani tenuti in condizioni assurde».

Secondo quanto documentato dall’attivista, alcuni cani erano rinchiusi in strutture di fortuna, realizzate con reti metalliche, pedane e barili in metallo utilizzati come cucce. Altri esemplari, in particolare cani da caccia, apparivano visibilmente scheletrici e venivano tenuti con catene cortissime, tanto da rischiare soffocamento o addirittura impiccamento. Una situazione definita da Rizzi «drammatica».

Nelle dirette pubblicate sulla sua pagina Facebook, Rizzi ha mostrato nel dettaglio le condizioni degli animali. Tuttavia, all’arrivo dei Carabinieri, alcuni cani — in particolare dei cuccioli — risultavano scomparsi, mentre tre esemplari gravemente denutriti sono stati recuperati e affidati ai militari, che li trasferiranno in strutture idonee.

«Almeno tre cani siamo riusciti a salvarli», ha commentato Rizzi al termine dell’ultimo video. Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto e individuare eventuali responsabilità.