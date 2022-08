Carabinieri, controlli del territorio: scoperto giovane spacciatore di droga

Vasta operazione di controllo, da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra, nei territori dei comuni del circondario. A San Michele di Serino, i militari dell’arma hanno denunciato un ventenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati scovati 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nei guai anche un 25enne di Santa Lucia di Serino per il reato di trasgressione degli obblighi imposti. Pur essendo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, all’atto dei controlli è stato ritrovato con pregiudicati, allontanandosi dalla propria abitazione in orari non consentiti.

Infine, i carabinieri della stazione di Montoro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne della provincia di Napoli per guida senza patente, la cui violazione costituisce ormai un illecito depenalizzato. Ma per lui ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio.