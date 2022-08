Accordo Gambero Rosso-Comune, Avellino per tre giorni capitale italiana del vino

Per tre giorni, molto probabilmente a cavallo tra l’estate e l’autunno prossimi, la città di Avellino sarà la capitale italiana del vino grazie ad un evento dal titolo suggestivo ed accattivante: “Avel-vino”, dedicato al territorio del capoluogo e dell’intera provincia e alle sue diverse espressioni vinicole, tre giorni alla scoperta del mondo dell’enogastronomia campana.

La kermesse è il frutto di un accordo sottoscritto tra l’amministrazione comunale, il sindaco Gianluca Festa, e “Gambero Rosso”, casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, formazione, una rivista mensile, un sito web quotidiano, un settimanale digitale sull’economia del vino, una web TV e diverse applicazioni mobili.

“Gambero Rosso” ha predisposto un articolato piano di attività personalizzato per promuovere e valorizzare e far conoscere il territorio e le sue denominazioni (Greco di Tufo Docg, Fiano di Avellino Docg, Taurasi Docg ed Irpinia Doc) su tutto il territorio nazionale attraverso azioni multimediali e multipiattaforma sui media.

Masterclass, una speciale cena di gala per dare la possibilità a tutti gli eno-appassionati d’Italia di scoprire il nettare degli dei made in Irpinia, serate di testing in una location suggestiva, un piano di comunicazione specializzato. Ed altro ancora.

Nella speciale cena di gala sarà coinvolto uno chef premiato all’interno della guida “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso il quale realizzerà un inedito e gustoso menu pensato per essere abbinato alle diverse denominazioni di Avellino.

Un esperto della redazione vini del Gambero Rosso presenterà in abbinamento ad ogni ricetta una diversa denominazione del territorio irpino: sarà questo un modo per far conoscere non solo le diverse denominazioni ma anche la loro versatilità in abbinamento a diverse interpretazioni culinarie.

“Per noi è davvero un grande onore organizzare questo evento con il Gambero Rosso”, afferma il sindaco Gianluca Festa .

L’idea di promuovere il territorio ed il suo prodotto principe, il vino, è un capisaldo dell’azione della nostra amministrazione sin dall’insediamento. Abbiamo detto, da subito, che avremmo organizzato un evento di livello nazionale dedicato al mondo del vino avellinese ed irpino. A causa della pandemia, non abbiamo potuto, ora siamo in grado di proporre una kermesse di grande spessore che porterà la nostra città alla ribalta nazionale”.

“Organizziamo una manifestazione di grande portata che diversi hanno pensato ma che nessuno è mai riuscito a realizzare ad Avellino prima di noi. Come sempre, lavorando in silenzio ed a testa bassa, consegniamo al nostro territorio un modo concreto per creare sviluppo. Nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli, ma per molti anni, sono certo, Avellino sarà una delle capitali del vino a livello nazionale”