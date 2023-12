Carabinieri, cambio di guardia alla Stazione di Lauro: arriva il luogotenente Pagano

LAURO- Da ieri la stazione dei Carabinieri di Lauro ha un nuovo comandante, il luogotenente Giovanni Pagano, che dopo un breve periodo alla Compagnia dei Carabinieri di Baiano per seguire la fase operativa delle attività della Commissione di Accesso insediata fino a novembre scorso a Quindici, e’ stato destinato ora al nuovo incarico nel comune del Vallo di Lauro. Il sottufficiale dell’Arma arriva a Lauro dopo che dall’ottobre del 2010 all’agosto scorso ha guidato la stazione dei Carabinieri di Quindici, dove non solo ha collaborato ad importanti indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in sinergia con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, ma si è occupato di indagini che hanno riguardato l’indebita percezione di erogazioni pubbliche e l’attività amministrativa. Un impegno che ha portato nel 2022 ad assegnare proprio al luogotenente Pagano un premio quale migliore comandante di stazione della Legione Carabinieri Campania, conferitogli dal Comandante Interregionale. Lo stesso nel 2019 per i meriti sul territorio irpino lo aveva ottenuto dall’allora comandante della Legione Campania, il generale Maurizio Stefanizzi. Il luogotenente Pagano prenderà il posto del comandante uscente, Alessandro Scafuri, che ha guidato la stazione nell’ultimo anno.