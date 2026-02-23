Capodilupo (Pd): rappresentanza ai territori e riconferma dei risultati di due anni fa

AVELLINO- “Ci aspettiamo di dare rappresentanza al territorio e di replicare il risultato di due anni fa”. E’ cosi che il presidente provinciale del Partito Democratico, Gerardo Capodilupo ha voluto rinnovare l’impegno democrat dopo la presentazione della lista alle Provinciali. Riconfermata Laura Cervinaro, come anche Luigi D’Angelis e Marcantonio Spera, non c’è invece Antonello Cerrato, consigliere uscente. “La scelta è stata quella di premiare tutti i territori e le varie anime del Partito Democratico per poter dare un impulso alla Provincia e chiaramente, anche perché poi dovremo aspettare il prossimo presidente. Quindi diciamo che siamo pronti per questa campagna elettorale”.

Rispetto alla presenza di un’ altra compagine per le forze del Campo Largo, il presidente provinciale del PD non è apparso preoccupato: “Non si può verificare e valutare qui il campo Largo per questa elezioni ma ci saranno altre elezioni per misurarsi. Qui ogni partito ha fatto la propria lista, chiaramente poi il campo Largo si mostrerà quando voteremo per il presidente”. Sereno anche sulle amministrative ad Avellino. Siete in ritardo, gli viene chiesto: “Stiamo ragionando meglio. Pensare bene prima per poi ottenere un ottimo risultato dopo”.