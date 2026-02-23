Avanti Irpinia: in campo la lista di Socialisti, Verdi e Movimento 5 Stelle

AVELLINO- “Una lista civica che raggruppa parecchi partiti del centro sinistra e nello specifico il Partito socialista i Verdi e i Cinque Stelle e candidati di area civica”. Cosi Sabino Carpentieri, storico esponente dei socialisti in Irpinia, ha presentato la squadra di “Avanti per l’Irpinia”, la lista capeggiata dal consigliere provinciale uscente Pino Graziano, vicesindaco di Lauro. “Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo per la nostra amata Irpinia, soprattutto impegnati per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi pubblici e per quanto riguarda la sicurezza sul territorio. Questo sarà il nostro impegno”. Carpentieri ha anche aggiunto: “Saremo a fianco del del popolo irpino in qualsiasi momento”.