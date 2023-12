Capodanno, raccolta rifiuti in città: le informazioni utili

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, gestita dalla società “Grande Srl”, avverrà regolarmente sul territorio di Avellino il prossimo 1 gennaio 2024.

Per quanto riguarda la raccolta del vetro, come precedentemente annunciato, verrà posticipata al 2 gennaio successivo, con inizio previsto per le ore 12. L’informazione riguardante la raccolta del vetro è stata diffusa attraverso gli adesivi applicati dai collaboratori della società sui bidoncini e sui carrelli assegnati agli utenti.