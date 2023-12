Beccato con 72 kg di botti contraffatti ad alto potenziale: denunciato

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, al fine di contrastare la vendita e l’uso di materiale esplodente e fuochi pirotecnici potenzialmente pericolosi, sono stati intensificati da parte della Polizia di Avellino i controlli presso le rivendite e le piccole fabbriche, spesso localizzate in provincia, che producono i cosiddetti botti natalizi.

In questo contesto operativo, gli agenti del Commissariato di Lauro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un cittadino tedesco di 48 anni, residente a Pago Vallo Lauro, poiché trovato in possesso di una considerevole quantità di fuochi senza l’autorizzazione prescritta per la vendita. Durante una perquisizione domiciliare, la polizia ha scoperto circa 72 Kg di botti ad alto potenziale, contrassegnati dal marchio CE, che immediatamente è stato rilevato come contraffatto, oltre a 10 Kg di polvere utilizzata per confezionare i fuochi.

Il materiale è stato sequestrato, mentre al 48enne viene contestato il reato di fabbricazione non autorizzata di materiale esplodente.