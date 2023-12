Capodanno Avellino: ordinanza di divieto per botti e petardi

Ordinanza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, di “divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere nel territorio comunale” in questo Capodanno.

L’Amministrazione comunale, seppur in Città “non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale”.

Si pone inoltre la necessità di limitare “il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di luoghi di culto e luoghi di cura”.

L’ordinanza sarà attiva dalle ore 20:00 di domani, 31 dicembre 2023, fino alle ore 04:00 del 1° gennaio 2024.