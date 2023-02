Caos tessere Pd nel Vallo, il segretario Di Gennaro: verifiche, cosi’ cresce sfiducia

Caos tessere PD, anche a Moschiano, così come in altri comuni del Vallo di Lauro, risulterebbero sottoscritte delle adesioni online da persone terze, tramite bonifico. A dare conferma di questa notizia, ancora non ufficiale, è il Segretario cittadino della sezione “G.Delle Donne”, Giovanni Di Gennaro: ” In questi giorni ho avuto modo di apprendere, così come già successo in altri comuni del Vallo di Lauro, che anche nel mio circolo sono state fatte delle tessere online, tramite bonifico da persone terze che non appartengono al mio paese-spiega Di Gennaro- Sto aspettando di avere i riscontri ufficiali da parte degli organismi PD addetti per verificare se tale notizia sia fondata. Si parla, di un notevole numero di tessere fatte da soggetti terzi. In caso affermativo, sarebbe una grossa e grave violazione delle regole stabilite per il tesseramento. In questo momento critico per il PD, queste operazioni non fanno altro che far venire meno la fiducia nei nostri confronti. Confido nell’operato degli organismi di garanzia nei vari livelli per il ripristino delle regole che sono alla base della nostra democrazia interna”.