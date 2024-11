Caos galleria Monte Pergola: domani incontro in Prefettura

Domani 6 Novembre in Prefettura di Avellino con l’ufficio del gabinetto del Prefetto, Anas, Italiana Costruzioni Infrastrutture spa, i Sindaci di Montoro, Serino e Solofra e i sindacati di categoria Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil affronteranno la disamina del cantiere della galleria del Monte Pergola, per le situazioni critiche che interessano e compromettono il prosieguo dei lavori, per la viabilità ma soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali.