Candidati al voto: Gengaro, Nargi e D’Andrea alle urne

Si sono recati alle urne nei rispettivi seggi cittadini i candidati a sindaco di Avellino Antonio Gengaro, Laura Nargi e Aldo D’Andrea.

Gengaro, come noto, guida il campo largo composto da Pd, M5s, Per Avellino e App. L’ex Vicesindaca rappresenta l’amministrazione uscente dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto l’ex primo cittadino Festa. Aldo D’Andrea, infine, è l’alfiere di Unità Popolare, lista che si ispira all’ex fascia tricolore di Napoli Luigi De Magistris.

Ricordiamo che si vota fino alle 23 di oggi sia per le amministrative che per le europee. Domani urne riaperte dalle 7 e di nuovo fino alle 23. In lizza per la carica di sindaco in città anche Rino Genovese, Modestino Iandoli, Vittorio Boccieri e Gennaro Romei.