I campi di calcetto e basket a Valle avranno un nuovo look per il 2025

AVELLINO- Anno nuovo, nuovo look per i campetti di piazza Morosini. E’ così che da Piazza del Popolo vengono annunciati gli interventi che il Settore Patrimonio – Servizio Manutenzione Edilizia sportiva del Comune di Avellino, sta completando con i lavori di manutenzione straordinaria sull’area attrezzata del quartiere di Valle. Il restyling dei due spazi pubblici interesserà l’impianto di illuminazione del campo di calcetto e del playground dedicato al basket, con la sostituzione di alcuni corpi illuminanti, il ripristino del quadro elettrico e la pitturazione degli stessi con il tipico colore verde. L’intervento, avviato alla fine dell’anno appena trascorso, inoltre, porterà alla sostituzione delle porte di calcetto e degli anelli dei canestri e all’adeguamento della recinzione che sarà innalzata in alcuni tratti del perimetro dove era più carente per garantire una maggior sicurezza a tutti gli utenti dei due campetti