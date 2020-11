Attualità Campania zona rossa: ecco l’autocertificazione per gli spostamenti consentiti 15 Novembre 2020

La Campania è da questa mattina zona rossa e lo resterà per almeno le prossime due settimane. Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune in qualsiasi orario, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro.

Torna dunque l’autocertificazione (qui per scaricarla) che giustifica e motiva gli spostamenti per andare a lavoro, in farmacia, al tabacchi, in edicola, da barbieri o parrucchieri o al supermercato: queste le uniche attività commerciali che resteranno aperte.

Si potrà anche andare a messa, ma nella chiesa più vicina alla propria abitazione.