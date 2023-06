“Campania Startup 2023”: incontro informativo organizzato da Confindustria Giovani

Si terrà giovedì, 22 giugno 2023, alle ore 17:30, presso la sede di Confindustria Avellino (Via Palatucci 20/a) un incontro di approfondimento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, in partnership con “Sei Ventures” e “Connext” con la finalità di informare i giovani imprenditori associati, circa le opportunità e le specifiche del bando “Campania Startup 2023”, nonché sulle modalità di presentazione dei progetti.

Il nuovo bando della Regione Campania, indirizzato alle startup innovative, sia già costituite che non costituite, con sede operativa ubicata nel territorio regionale, garantisce un contributo del 70% a fondo perduto, su investimenti fino a 500.000 euro.

Metteranno a disposizione il proprio patrimonio di competenze intervenendo alla tavola rotonda: Stefano Scauzillo, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Avellino, Vincenzo Vitale, CEO Sei Ventures, Guido Iandiorio, CEO Connext, Cristiano Maria Masetto, Project Manager Sei Ventures.