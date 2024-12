Campanello, eroe civile della nostra comunità: all’Amabile confronto con pm e Squadra Mobile

AVELLINO- L’ Istituto Tecnico Economico Amabile e “Libera” hanno promosso per questa mattina alle dieci un incontro per ricordare Pasquale Campanello: “Eroe civile della nostra comunità”. Un confronto che sara’ aperto dai saluti istituzionali della dirigente scolastica dell’I.T.E “Amabile” Antonella Pappalardo e dagli interventi del consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Maria Rita Martucci,

Referente dei progetti di legalità, da Antonietta Oliva Campanello, vedova di Pasquale Campanello e da anni impegnata nella scuole e nella società con l’Associazione “Libera”, il pm Luigi Iglio

Sostituto Procuratore presso la Procura

del Tribunale di Avellino e il vicequestore Aniello Ingenito, Capo della Squadra Mobile di Avellino. Una mattinata per ricordare l’agente della Polizia Penitenziaria ucciso davanti alla sua abitazione nel febbraio del 1993, lasciando moglie e figli e soprattutto senza che, a distanza di trentuno anni, ci sia la verità su quella morte. Un anno fa circa il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo si era impegnato a “riaprire” il caso Campanello. Ovviamente se ci sono indagini aperte resta coperto da segreto istruttorio, la speranza che ci possa essere però una svolta c’e’ sempre, viene coltivata insieme alla memoria. A Campanello e’ dedicata anche la Casa di Reclusione di Ariano Irpino.