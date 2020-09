Attualità Campagna Roadpol “Safety Dats”, 16 settembre 2020: obiettivo zero vittime sulla strada 15 Settembre 2020

Il Network europeo della Polizie Stradali ROADPOL ha previsto per il 16 settembre prossimo un giorno in cui si dovrà perseguire l’obiettivo di non avere vittime su strada in tutto l’intero Territorio Comunitario.

La campagna è completamente illustrata alla pagina web: www.roadpolsafetydays.eu, su cui gli utenti possono registrarsi, al fine anche di garantire il proprio personale impegno al rispetto delle regole ed al perseguimento dell’obiettivo di ridurre l’incidentalità su strada.

RAODPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali Comunitarie, sotto l’egida dell’Unione Europea e in cui l’Italia ricopre attualmente la Presidenza Onoraria.

Anche la Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, il dottore Alfredo Petriccione, svolgerà dei servizi mirati volti al contrasto delle principali cause di incidentalità quali l’elevata velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo per i motociclisti e della distrazione alla guida, derivante soprattutto dall’uso di smartphone.