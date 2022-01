Campagna anti-covid: in Irpinia somministrati 828mila vaccini

Prosegue, in Irpinia, la campagna vaccinale anti-covid per la popolazione adulta (over 12) con 828.601 dosi somministrate, di cui:

– 322.324 I dose

– 291.208 II dose

– 215.069 III dose (addizionale e booster).

Si ricorda che dal 10 gennaio 2022 la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Dosi somministrate 12-90+ anni

Popolazione residente 12-90+ anni 368.909

I dose 322.324 (87% pop. residente)

II dose 291.208 (78% pop. residente)

III dose (addizionale e booster) 215.069 (58% pop. residente)

Dosi somministrate 50-90+ anni*

Popolazione residente 50-90+ anni 185.759

I dose 175.263. (94% pop. residente)

II dose 161.757 (87% pop. residente)

III dose (addizionale e booster) 132.028 (71% pop. residente)

* Con DL n. 1 del 7 gennaio 2022 è stato esteso l’obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.