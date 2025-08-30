Camminata Rosa: undicesima edizione sul tema “Fu Cancer”

La Camminata Rosa giunge alla sua undicesima edizione e quest’anno avrà come tema centrale “Fu Cancer”, un messaggio di forza, speranza e rinascita per chi affronta la malattia.

La conferenza di presentazione si terrà martedì prossimo, 2 settembre, alle ore 10.00, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino.

All’incontro parteciperanno il promotore e icona della manifestazione, il chirurgo Carlo Iannace, rappresentanti delle associazioni raggruppate sotto il progetto The Power of the Pink, e tutte le realtà collegate al senologo Iannace. All’appuntamento con gli organi di informazione ci saranno anche i direttori generali dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, e dell’Azienda ospedaliera Moscati, Germano Perito, nonché il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Sarà l’occasione per illustrare il programma della Camminata del 14 settembre con le tante novità di questa nuova edizione e per lanciare un invito alla partecipazione.