Agguato di Viale Italia, i due presunti autori davanti al Gip per l’udienza di convalida

AVELLINO- Si e’ conclusa da pochi minuti l’udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di Vittorio Casanova, 22 anni, avellinese e di Angelo Marrone, 19 anni, di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo. Al termine dell’udienza dove sono compresi i due fermati, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio si è riservato sulla decisione. La difesa ha chiesto di non convalidare il decreto della Procura. Attesa per la decisione del magistrato.
