Camminata Rosa , Moscati e Comune di Mercogliano si illuminano alla vigilia dell’evento

AVELLINO- A poche ore al via della Camminata Rosa, la grande manifestazione dedicata alla prevenzione oncologica che domani, alle 8.45, partirà da Mercogliano per la sua undicesima edizione il Moscati e il Comune di Mercogliano si illuminano dello stesso colore in onore dell’evento. Come raccontato dallo stesso Carlo Iannace, il senologo che e’ l’anima della manifestazione, in attesa dell’evento, simboli forti di vicinanza e sensibilità hanno già avvolto il territorio: l’ospedale Moscati di Avellino si è illuminato di rosa, colore che richiama la lotta al tumore al seno e alla cultura della prevenzione. Anche il Comune di Mercogliano ha voluto unirsi, accendendo di rosa la propria sede istituzionale.La camminata, che ogni anno richiama centinaia di persone, si conferma così non solo come un momento di aggregazione, ma come un messaggio corale: la prevenzione resta la prima e più efficace arma contro il cancro.Nonostante l’assenza dal vivo di Big Mama e Sannino, resta possibile un loro intervento telefonico a distanza per portare il proprio saluto ai partecipanti e rinnovare il sostegno all’iniziativa.A dare ancora più forza all’evento è la voce del dottor Carlo Iannace, che con grande emozione sottolinea come «ogni passo della Camminata Rosa è un inno alla vita, un gesto che unisce dolore e speranza, ricordo e futuro. Vedere le donne e le famiglie insieme, nel segno della prevenzione, è il risultato più grande: trasformare la sofferenza in energia, e la paura in coraggio». Domani mattina, dunque, il rosa invaderà strade e piazze, trasformando la marcia in un segno concreto di speranza, coraggio e impegno per la vita.