L’Avellino Basket convince e lotta fino alla fine, Brindisi la spunta nel finale

In un finale avvincente, dopo un match in equilibrio per 40’, la Valtur Brindisi si aggiudica il Memorial Pentassuglia battendo l’Avellino Basket per 91 a 89. Avellino esce sconfitta sul campo, ma può godersi una prestazione eccellente da parte della squadra, che ha dimostrato di poter aspirare ad un campionato importante.

Il XIV Memorial Pentassuglia è stato certamente un eccellente spot per il basket, con Valtur Brindisi ed Avellino Basket che hanno giocato una bella partita, confermando che potranno essere fra le protagoniste del campionato che partirà la prossima settimana.

Primo periodo giocato in totale equilibrio fra le due squadre, con Brindisi avanti in più occasioni di tre punti, ed Avellino che invece ha avuto anche quattro punti di vantaggio (19/23) dopo la tripla di Costi e le due bombe di Grande. L’equilibrio non si rompe nemmeno al 10’, con le squadre che vanno al primo riposo in parità a quota 26. Il match prosegue sugli stessi binari anche nella seconda frazione con i pugliesi avanti 30 a 26 al 12’, e con Chandler che diventa il protagonista in attacco, e ribalta il punteggio con sei punti in fila (33/36 al 15’). Il match è avvincente e divertente per il pubblico presente e per chi è davanti alla televisione, cambia padrone quasi ad ogni azione, ed alla fine è però Brindisi a condurre all’intervallo lungo con due lunghezze (48/46). Fra il 23’ ed il 26’ arriva un parziale di 0 a 13 per Avellino, che difende molto bene, rubando tre palloni di seguito agli avversari. Il break frutta un vantaggio di 11 lunghezze (54/67), che però viene annullato nel finale di periodo dai padroni di casa che realizzano quattro triple consecutive che contribuiscono al 70 a 71 del 30’. Il copione del match si ripete anche nell’ultimo quarto, con Avellino avanti sul 74 a 78 al 34’, e con Brindisi che la ribalta con un parziale di 10 a 0 (84/78 al 37’). Il ferro rifiuta il tiro del pareggio di Chandler, ed in contropiede Copeland riporta i suoi a + 4 ad 1’ dal termine (87/81). Avellino non abbassa la guardia ed a 19” dal termine le squadre sono distanziate da due sole lunghezze (89/87). Un tecnico per flopping (dubbio) a Chandler manda in lunetta Copeland che sbaglia, mentre sull’azione successiva realizza i due liberi del 91 a 87. Chandler realizza da due e poi Cinciarini fallisce la rimessa regalando il possesso ai biancoverdi, che però non riescono ad approfittarne, lasciando la vittoria a Brindisi per 91 a 89.

Il tabellino del match:

Valtur Brindisi – Avellino Basket 91/89 (26/26 – 20/22 – 22/25 – 21/18 )

Valtur Brindisi: Copeland 28, Cinciarini 6, Miani 9, Mouaha 11, Vildera 11, Fantoma 2, Radonic 13, Baldasso n.e., Maspero, Esposito 11, Errico n.e., Ouattara. All. Bucchi.

Avellino Basket: Zerini 7, Lewis 9, Jurkatamm 2, Chandler III 21, Mussini 13, Grande 17, Costi 3, Donati n.e., Pini 5, Cicchetti 2, Dell’Agnello 10. All. Buscaglia