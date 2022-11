Camera, Rotondi presidente del Comitato per la legislazione

Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, ai sensi dell’articolo 16 bis del regolamento, ha chiamato a far parte del Comitato per la legislazione dieci parlamentari in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Nominato presidente l’onorevole Gianfranco Rotondi.Le funzioni di vicepresidente saranno svolte dall’onrevole Bruno Tabacci. Il comitato per la legislazione è una commissione parlamentare che esprime pareri sulla qualità dei testi normativi con riferimento ai disegni di legge di conversione di decreti-legge.