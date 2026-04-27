Camera Penale, Aufiero pronto al bis: il lavoro svolto in due anni non è terminato

AVELLINO- “Credo che il lavoro svolto in questi due anni non sia terminato ed anzi vada proseguito nella direzione intrapresa, ossia quella della rappresentanza e della tutela degli Avvocati Penalisti, ma anche quella del sostegno, della promozione e

dell’aggiornamento professionale e culturale del Penalisti Irpini attraverso la nostra Scuola di Formazione”. Il presidsbte della Camera Penale Irpina Gaetano Aufiero si ricandida alla guida dei penalisti e conclude cosi la sua lettera inviata agli iscritti in vista dell’appuntamento del prossimo 6 maggio, quando è stata convocata l’Assemblea della Camera Penale Irpina per procedere alla elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.”Ho deciso di proporre nuovamente la mia candidatura quale Presidente del Consiglio Direttivo e di presentare una mia lista di candidati, di cui fanno parte i Colleghi ed Amici che insieme a me hanno composto il Consiglio Direttivo in questi due anni, vale a dire Mauro Alvino, Claudio Frongillo, Francesco Perone, Luigi Petrillo, Costantino Sabatino e Giuseppe Saccone. Ho individuato i Componenti del Collegio dei Probiviri in Benedetto Vittorio De Maio, Paola Forcione e Teodoro Reppucci”.