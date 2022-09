Camera di Commercio Irpinia-Sannio: mercoledi si vota per giunta e vicepresidente

Mercoledì prossimo la Camera di Commercio Irpinia-Sannio, presieduta dall’imprenditore Pino Bruno, nominerà la giunta ed il vicepresidente. Sarà l’occasione per la formazione della nuova squadra di governo che affiancherà il neo-presidente e che porterà avanti il lavoro dell’ente camerale.

Ma, nel frattempo, è subentrato un nuovo problema, in questo percorso accidentato, nato male, che si aggiunge ai tanti altri sorti in passato, con la fusione delle due Camere di Avellino e Benevento. Ascom Benevento, infatti, ha presentato un ricorso al Tar per chiedere l’esclusione dall’assise delle Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Avellino.

Secondo i ricorrenti, l’Unione avrebbe un numero sovrastimato di seggi, non in linea con la reale rappresentanza dell’associazione.