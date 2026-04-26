Aiello del Sabato, visita dei ragazzi di “ets – impresa sociale pianeta autismo” alla Caserma dei Carabinieri

In continuità con le attività di diffusione della “Cultura di inclusione e vicinanza” con i giovani da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’impresa sociale “ETS – Impresa Terzo Settore” con sede in Aiello del Sabato e dedita al supporto delle persone neuro divergenti con particolare riferimento a quelli affetti da disturbo dello spettro autistico.

In particolare, nella giornata di ieri, circa 20 ragazzi ospiti di quella struttura, attraverso un percorso graduale ed adattato alle loro esigenze, sono stati accompagnati dagli assistenti dell’associazione, dal Comandante della Compagnia Carabinieri e della Stazione unitamente ad altro personale del reparto, all’interno della sede della Stazione Carabinieri di Aiello del Sabato allo scopo di promuovere l’inclusione e la vicinanza e stabilire un contatto con i militari onde migliorare la comprensione reciproca.

Un momento particolare della visita si è svolto all’esterno del reparto, ove ad attendere i ragazzi vi erano le autovetture di servizio sulle quali nell’entusiasmo di “tutti a bordo”, a turno, sono saliti all’interno dei veicoli e provato il sogno di stare dalla parte del conducente di una macchina dell’Arma.

L’iniziativa di alto valore sociale, ha rappresentato un momento di particolare condivisione con i ragazzi ed è stato un punto di partenza per far conoscere la divisa intesa come punto di accoglienza e riferimento senza limiti.