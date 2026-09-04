Caldo, trasporti e mensa: in città si programma il ritorno a scuola

La riapertura dell’anno scolastico, prevista per la Campania per il 15 settembre (salvo le eccezioni legate all’autonomia dei singoli istituti), potrebbe dover fare i conti con le alte temperature. L’ipotesi al vaglio è di adottare orari ridotti, con uscite anticipate alle 11 o alle 12, per tutelare il benessere degli alunni.

Il coinvolgimento in città è ampio: solo per i cinque istituti comprensivi, distribuiti in 23 plessi, si conta un totale di 4.864 studenti. Per gestire al meglio il rientro, a Palazzo di Città sono in programma due cruciali riunioni, il 10 e l’11 settembre, con gli assessori delegati Geppino Giacobbe ed Ettore Iacovacci. All’ordine del giorno la definizione del piano trasporti, l’organizzazione del servizio mensa e la gestione delle prime settimane di lezioni. Intanto, per le scuole secondarie di secondo grado, le prime campanelle suoneranno già il 14 settembre: è il caso del Liceo Virgilio e del Liceo Mancini, che hanno già fissato l’orario delle lezioni dalle 8 alle 12.