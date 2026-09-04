Montevergine, la strada per il Santuario riaprirà tra fine ottobre e inizio novembre

Si è svolta oggi una riunione presieduta dal Prefetto per fare il punto sulla situazione in vista del maggior afflusso di fedeli, compresi soggetti fragili e anziani, previsto al Santuario di Montevergine per il periodo mariano. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Mercogliano, il Sindaco di Sant’Angelo a Scala, il Vicesindaco di Ospedaletto, il Vicesindaco di Summonte, un Consigliere comunale e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Pietrastornina, i vertici delle Forze dell’Ordine, il 118, la Protezione Civile regionale e i tecnici della Provincia e di AIR Campania. Alla riunione ha preso parte anche l’Abate di Montevergine, nell’ottica di continuità del necessario raccordo con la comunità monastica e con l’organizzazione delle attività di accoglienza presso il Santuario.

La riunione è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione circa lo svolgimento delle attività per il rispristino della viabilità sulla strada provinciale ex SS374 di Montevergine, interessata dal movimento franoso. Il rappresentante della Provincia ha dato atto dello stato di avanzamento dei lavori, illustrando gli interventi già avviati e quelli programmati. È stato ribadito che la riapertura della strada potrà avvenire esclusivamente all’esito del completamento degli interventi e delle necessarie verifiche di sicurezza. L’obiettivo condiviso e ribadito da tutte le amministrazioni è quello di assicurare il ripristino della viabilità, compatibilmente con la complessità delle procedure e le condizioni del versante.

Particolare attenzione, nel corso della riunione, è stata dedicata alle misure organizzative da adottare in vista del maggiore afflusso di fedeli atteso per i mesi di settembre e di ottobre, per i profili di ordine pubblico e al fine di garantire la continuità dell’accesso al Santuario, soprattutto per i soggetti più fragili, ed assicurare adeguata assistenza ai pellegrini e ai visitatori nel periodo di temporanea interdizione della viabilità stradale. In tale prospettiva, è stato concordato il ripristino del servizio di navetta di collegamento tra la stazione a monte della funicolare e il Santuario, secondo un apposito calendario, oltre a specifiche misure per assicurare la continuità dei principali presidi presso il Santuario e nelle aree di accesso. L’Abate di Montevergine ha confermato la piena collaborazione della comunità monastica nell’ambito delle misure organizzative predisposte, affinché sia garantita, anche durante questa fase, la migliore possibile accoglienza ai fedeli e ai visitatori. La situazione continuerà ad essere seguita con la massima attenzione e saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento degli interventi e sui tempi previsti per il ripristino della piena viabilità.