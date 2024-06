Caldo torrido e siccità. E Alto Calore fa scattare le sospensioni notturne

Sarà una settimana particolarmente torrida in Irpinia con picchi di caldo anche di 38°C soprattutto tra giovedì e venerdì. Probabilmente, sarà anche una settimana con poca acqua. Alto Calore Servizi, infatti, ha già comunicato la diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dovuta alle alte temperature e alla vetustà rete di distribuzione, per cui, per fronteggiare i notevoli consumi richiesti, l’Ente di Corso Europa provvederà a effettuare chiusure notturne.

Le sospensioni, che avverranno dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, riguarderanno innanzitutto i comuni di BONITO, MIRABELLA ECLANO e MONTECALVO IRPINO. Poi, per quanto riguarda questa sera, il centro urbano e zone limitrofe di Altavilla Irpina e di San Mango sul Calore. A Capriglia, invece, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica in Via Cesine, Pozzo del Sale, Via Cioppolo, Contrada Molinelle e zone limitrofe, dalle 22:00 del 17.06.2024 alle ore 6:00 del 18.06.2024. Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte. Sospensione serale anche a Pratola Serra. Infine a Trevico e a Vallesaccarda, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento di Castelbaronia, provocato dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, si provvederà a effettuare chiusure notturne, sempre dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Perdurando tale situazione, si potrebbero verificare disfunzioni alle zone alte dei centri abitati e a quelle rurali, con possibile mancata erogazione anche nelle ore diurne.

E’ solo l’inizio di un’estate che si annuncia problematica per quanto riguarda la carenza d’acqua. La Campania è infatti stata inserita tra le dodici regioni ad alto stress idrico. A fotografare questa situazione è la Community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti.