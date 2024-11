Cade da un’impalcatura alta sei metri: tragedia a Vallata

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Vallata, dove un 65enne è deceduto mentre eseguiva dei lavori presso la propria abitazione. Per cause ancora da accertare, l’uomo è precipitato dall’impalcatura esterna, da un’altezza di circa sei metri. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nella caduta sono risultate fatali.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma è stata affidata ai familiari.