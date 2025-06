C.C. Ariano Irpino: Polizia Penitenziaria costantemente impegnata sul fronte ordine e sicurezza

Non si arrestano i tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti nella C.C. di Ariano Irpino. A darne notizia il Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Sorice Stefano.

Nella mattinata di ieri al reparto colloqui, grazie alla prontezza di una collega addetta ai controlli, sembrerebbe sia stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti abilmente occultate in un doppio fondo di un contenitore per alimenti appartenenti ad un familiare di un detenuto, successivamente tratto in arresto e sottoposto alla misura dei domiciliari.

Sempre nella mattinata di ieri, intanto, sono stati ritrovati ben 2 telefoni cellulari durante una perquisizione ordinaria mentre, il giorno prima, un altro tentativo è stato bloccato dagli Agenti quando un detenuto di rientro dal permesso premio ha provato ad introdurre sostanze stupefacenti occultandole nelle parti intime. Per lui è stata disposta l’immediata ubicazione nella sezione ex art.32. Come si può constatare anche dalle cronache nazionali, gli Istituti Penitenziari sono diventati teatro di disordini, rivolte e piazze di spaccio che parrebbe rendano di più che all’esterno.

In questo drammatico scenario gioca un ruolo fondamentale la Polizia Penitenziaria.

Nella C.C. di Ariano Irpino, oltre a fare dover tenere alta la guardia circa la lotta all’introduzione di sostanze e oggetti non consentiti, i poliziotti si ritrovano a gestire con frequenza situazioni di criticità, come nella serata del 24 Giugno, quando un detenuto di origini straniere sembrerebbe abbia incendiato un cuscino all’interno della sezione detentiva di appartenenza, generando fumo tale da rendere necessaria l’evacuazione della sezione stessa.

Dopo aver messo in sicurezza il reparto, gli Agenti hanno provveduto al ripristino dell’ordine ubicando nuovamente i detenuti nelle proprie camere.

Tre Poliziotti sono rimasti intossicati dall’esalazione dei fumi, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

“Bisogna intervenire in maniera concreta sulle Carceri, compensando quei vuoti organici che pesano sulle spalle di ogni singolo Agente e di un Corpo che deve far fronte all’aumento esponenziale della popolazione detenuta ed all’insofferenza della stessa alle leggi dello Stato. Ogni giorno la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare dovendo tutelare, nel contempo, un ordine sempre più complicato da mantenere. Il plauso e la solidarietà della Uilpa Polizia Penitenziaria va a tutti gli Agenti, alla Comandante ed alla Direzione della C.C. di Ariano Irpino che, tra molteplici difficoltà, quotidianamente operano in ottemperanza dei compiti istituzionali”.