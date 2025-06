Benevento, evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

È stato tratto in arresto in flagranza di reato un giovane beneventano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era sottoposto per un precedente reato commesso.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Aliquota S.I.O. della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, impiegati ormai da mesi in tutto il territorio della provincia di Benevento, in servizio di supporto all’Arma territoriale nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, ha consentito di arrestare il giovane e assicurarlo alla giustizia.

Erano circa le 19:30 quando, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio nel cuore della città di Benevento, i militari hanno notato il giovane seduto su una panchina, in compagnia di un’altra persona, intenti a fumare e a bere una birra, a circa 200 metri dall’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi ristretto. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha tentato di darsi alla fuga rientrando di corsa nella sua abitazione, ma i Carabinieri lo hanno raggiunto e tratto in arresto per il reato di evasione.

Dopo le formalità di rito, il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto

presso la Casa Circondariale di Benevento. L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia della sinergia tra le articolazioni dell’Arma dei Carabinieri: fondamentale, infatti, si è rivelato il lavoro congiunto tra il personale della Stazione Carabinieri di Benevento e i militari della Compagnia di Intervento Operativo, reparto proveniente dal 10° Reggimento Carabinieri Campania, il cui costante impegno nel controllo del territorio nella provincia sannita si è confermato determinante nel contrasto alla criminalità.

L’azione coordinata ha permesso non solo di interrompere un comportamento illecito, ma anche di riaffermare la presenza capillare dello Stato sul territorio, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.