Bus si ribalta sull’A14, a bordo 50 ucraini in fuga dalla guerra

“Da quest’oggi alle 06:30 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo sulla A14 per il ribaltamento di un bus con a bordo circa 50 persone di nazionalità ucraina. Viaggiavano verso sud in fuga dagli orrori della guerra.

L’impatto ha causato una vittima e diversi feriti. Tutti gli altri sono stati soccorsi e tratti in salvo dalle squadre VVF intervenute sul posto che ringrazio.

In questo momento 2 gru stanno lavorando per ultimare il recupero. Stiamo vicino al popolo ucraino in tutti i modi possibili”.

Lo scrive su Facebook il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.