Buoni libro anno scolastico 2026/27, pubblicate le graduatorie sul sito del Comune di Avellino

Il Comune di Avellino ha pubblicato, nelle sezioni Avvisi e Servizi Scolastici del proprio portale istituzionale, gli elenchi degli aventi diritto ai buoni libro per l’anno scolastico 2026/27, suddivisi tra Scuole dell’Obbligo (scuole medie e biennio delle Superiori) e Scuole Superiori (classi 3ª, 4ª e 5ª). Un passaggio atteso da numerose famiglie, che ogni anno trovano in questo intervento un supporto concreto per affrontare le spese legate ai libri di testo per l’istruzione scolastica.

Il beneficio, previsto dalla L. 448/1998 art. 27, dalla L. 296/2006 art. 1 comma 628 e attuato secondo i criteri stabiliti dalla DGR 425/2018, prevede l’assegnazione di voucher virtuali destinati alla copertura parziale delle spese d’acquisto per i testi scolastici.

Le fasce ISEE che determinano l’accesso sono due:

Fascia 1 – ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Per essere destinatari del contributo è necessario:

aver presentato domanda nei tempi previsti dal bando;

aver indicato correttamente scuola e classe che verranno frequentate a settembre.

La precisione nella compilazione è fondamentale: eventuali errori relativi alla classe o all’istituto possono comportare variazioni dell’importo assegnato che, ad ogni modo, non potrà superare i tetti massimi stabiliti annualmente dal MIUR.

Spendibili solo presso le librerie convenzionate con il Comune di Avellino e iscritte all’Albo dei Fornitori, i buoni libro: