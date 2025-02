Buoni Libri, aperti i termini per la presentazione delle domande

Il settore Pubblica Istruzione del Comune di Avellino, coordinato dall’assessore Jessica Tomasetta, rende noto che a decorrere da oggi, 11 febbraio, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze “BUONO LIBRI 2025/26”.

L’Avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Avellino, nelle News e

nella sezione dedicata “Servizi per le scuole”. L’istanza dovrà essere presentata

esclusivamente on-line cliccando il link https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen .

E’ necessario essere in possesso di una delle seguenti Identità Digitali: SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Quanto ai rinnovi, che riguardano coloro che hanno presentato domanda negli anni precedenti, è obbligatorio, durante la procedura online, spuntare la casella “Desidero cambiare il campo scuola”, per aggiornare i dati di scuola e classe. In caso contrario, il sistema riconoscerà automaticamente dati non corretti.

Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, cioè entro e non oltre il 28 marzo 2025. Oltre tale data, il sistema non consentirà né la compilazione né l’invio dell’istanza.