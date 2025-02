Alta Irpinia, ancora fiamme alle rotoballe in un’azienda agricola: quarto caso nel 2025

BISACCIA- Si dice che tre indizi fanno una prova. In questo caso saremmo al quarto, ma la prudenza non e’ mai troppa e quindi prima di correre alle conclusioni pensiamo ai fatti. Ancora una volta in un’azienda agricola dell’ Alta Irpinia, per la seconda volta dall’inizio dell’anno a Bisaccia, scoppia un incendio che riguarda le rotoballle custodite in capannoni. Stavolta, come documentato da Michele Frascione sulla sua pagina, le fiamme hanno distrutto circa 600 rotoballe in un’azienda di Serro Pignataro. Incidente o dolo? Per ora, come avviene sempre in questi casi, si dovranno attendere gli accertamenti. Prima quelli dei Vigili del Fuoco e poi dei Carabinieri. Intanto il dato è che dall’inizio dell’anno si tratta del quarto incendio ai danni di un’azienda che custodisce rotoballe. Una semplice coincidenza? Lo stabiliranno le indagini, anche perché gli eventi si sono ripetuti a brevissima distanza. Solo tre giorni fa era toccato ad un capannone agricolo in contrada Mattinelle, anche in quel caso l’incendio è scoppiato di notte, distruggendo 280 rotoballe. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sempre a Bisaccia c era stato un incendio nella notte tra il 30 e il 31 gennaio scorso, in Contrada Petrara erano andati in fiamme due capannoni con all’interno circa 400 rotoballe. Il 9 gennaio era accaduto invece ad Andretta, il rogo in un’azienda agricola di Via Casadogna. In quella circostanza le fiamme avevano interessato circa 150 rotoballe e causato la morte di una ventina di ovini.