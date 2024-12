Buona notizia per quattro contrade arianesi: l’acqua torna potabile

ARIANO IRPINO- Una Vigilia di Natale con l’acqua per i residenti di quattro contrade arianesi che da qualche giorno, a causa di problemi con i parametri dell’acqua, non potevano utilizzarla perché non potabile. A comunicarlo in un videomessaggio e’ stato lo stesso sindaco della città del Tricolle Enrico Franza: “L’acqua e’ potabile, le analisi lo confermano.Aggiornamento per i cittadini di contrada Bagnara, Serra, Santa Barbara e Foresta.Questa mattina ci sono pervenuti i dati da parte dell’Arpac e dell’Asl: conformità dell’acqua ai parametri di riferimento. Ragione per la quale è stata predisposta la revoca dell’ordinanza”.