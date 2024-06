Brutto incidente a Savignano: 12enne trasferito in eliambulanza

É stato necessario trasferirlo d’urgenza al Santobono di Napoli per le ferite ed i traumi riportati. Il bambino di 12 anni, di Savignano Irpino, versa in prognosi riservata dopo un incidente con la sua minimoto. Si stava immettendo lungo la strada provinciale ex 91 bis che da Savignano porta a Monteleone di Puglia, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto rimanendo gravemente ferito. Alla guida della vettura un medico in pensione.

Immediati i soccorsi attraverso il 118, i carabinieri e la polizia municipale di Savignano. Il bambimìno è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi dove sono stati constatati un trauma commotivo cerebrale e frattura di tibia e perone; è stato quindi stabilizzato ed intubato per essere trasferito al Santobono.

Sull’eliambulanza decollata dalla Maddalena anche il papà del bambino. A garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero del 118 i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e la polizia.