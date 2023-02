Brucia casa in legno e muratura: salvo l’anziano occupante

Nella tarda serata di ieri 4 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di Paternopoli in via Capuani per un incendio che ha interessato un’abitazione in parte fatta da muratura e in parte in legno e lamiere.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto un’autobotte dalla sede centrale e le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni. L’uomo presente nella casa di 94 anni ha fatto in tempo a mettersi in salvo e ha trovato riparo presso una casa per anziani del posto.