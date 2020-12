Attualità Bonus scommesse: cosa dovresti sapere 23 Dicembre 2020

Uno dei modi più efficaci per attirare nuovi potenziali giocatori è offrire una sorta di ricompensa per farlo. Inserisci l’offerta bonus e sei pronto a partire per la nuova avventura! Come suggerisce il nome, questa offerta speciale ed esclusiva è pensata per attirare l’attenzione di nuovi giocatori con la promessa di una ricompensa molto speciale. Troverai tutti i tipi di versioni diverse del bonus di benvenuto, più o meno standard, a seconda di come ogni sito vuole fare le cose.

Come funzionano bonus scommesse

Aprendo un nuovo account gioco potete godere del bonus come nuovo cliente e questi tipi di promozioni ci sono con tutti i bookmaker. Tuttavia, la maggior parte di bookmaker, ma non tutti, hanno progettato loro bonus per ridurre al minimo le perdite. Pertanto, ogni scommettitore esperto passa attraverso i Termini e condizioni di tutte le promozioni dalla, in particolare attraverso le sezioni che sono legate all’uso del bonus. Molto probabilmente avete certi limiti di scommessa o un certo numero di rollover, bisogna controllare. Come dobbiamo scegliere un sito e bonus? Con seguenti criteri:

Ragionevole e realistico

Può essere realizzato entro un determinato periodo di tempo

Consentono di piazzare scommesse regolari mentre si cancella il bonus

Possibilità di scommettere vantaggiosamente con le app dispositivi mobili

Quote e mercati

Scommesse Live

Opzioni di pagamento e velocità quando si riscuote la vincita

Ovviamente ci saranno altre considerazioni da considerare oltre alla qualità del bonus di benvenuto. Una volta che sei soddisfatto del buon rendimento del bookmaker e prima che vi iscrivete al sito di scommesse, informatevi non solo su loro bonus, ma di quanto siano affidabili, se hanno la licenza AAMS/AMD italiana ecc.

Tipi di bonus offerti dai bookmaker

Per sapere quali siti offrono dei bonus interessanti e di valore cliccate qui. Nel frattempo, leggete su vari tipi di bonus trovabili nei siti di scommesse.

Bonus di benvenuto senza deposito

Come nuovo membro, non dovrai prima effettuare alcun deposito con i tuoi soldi per assicurarti il ​​bonus. Sebbene non sia necessario depositare nessuno dei propri soldi, sarà comunque necessario soddisfare determinati requisiti di gioco al fine di garantire le eventuali vincite ottenute con il denaro bonus.

Bonus di benvenuto con deposito

La maggior parte dei bonus sul primo deposito funzionerà su una corrispondenza e percentuale. In altre parole, qualunque cosa depositi sarà abbinata a un valore percentuale, il più comune è una corrispondenza del 100%. Di solito è compreso tra 5 e 10 euro

Offerte di scommesse gratuite

Mentre il bonus senza deposito è spesso associato esclusivamente a un tipo di bonus senza rischi, la scommessa gratuita è una forma molto più comune di offerta di bonus sportivi senza rischi. Tuttavia, la differenza principale qui è che le scommesse gratuite spesso richiedono di fare una scommessa per ottenere una scommessa. Una volta che la scommessa è stata piazzata, riceverai una o più (a seconda dell’offerta) scommesse gratuite aggiunte al tuo conto scommesse.

Bonus cashback ovvero rimborso sulle scommesse sportive

Le offerte di cashback sono più o meno la stessa cosa delle scommesse gratuite ma, invece di ricevere voucher di scommessa gratuiti, ricevi un rimborso sulle tue perdite. Questo rimborso viene fatto in totale o con una percentuale. Leggete i termini e condizioni del bonus!