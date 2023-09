Bonus edilizi, in Irpinia record italiano di sequestri: oltre 1 miliardo e 800 milioni

Oltre un miliardo e ottocento milioni di euro in crediti fittizi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino. Cifra monstre e record sul territorio italiano per le Fiamme Gialle del capoluogo irpino, che continuano l’importante indagine sul filone dei bonus edilizi che ha coinvolto finora pregiudicati, percettori di Reddito di Cittadinanza e professionisti.

“C’è massimo impegno da parte degli organi inquirenti e si annunciano ulteriori risvolti – commenta il Colonnello Salvatore Minale, comandante provinciale della Guardia di Finanza -. Finora sono state effettuate tre grosse indagini che hanno portato a vari sequestri. Particolarmente ingente il primo per oltre 1 miliardo e 700 milioni, poi ci sono state altre trance che hanno portato in tutto a una cifra superiore al miliardo e 800 milioni. Un dato allarmante, ma che dimostra come in Irpinia ci sia grande attenzione da parte delle forze dell’ordine sul settore”.