Attualità Bonus e offerte di benvenuto: i vantaggi per piattaforme e servizi online 2 Novembre 2021

Grazie al passaggio di attività di ogni genere online attraverso piattaforme dedicate, è possibile usufruire sempre più spesso dei vantaggi tipici della digitalizzazione che, se in molti casi vanno a integrare l’offerta tradizionale, in altri producono nuovi benefici per tutti gli utenti che desiderano sfruttarli. Ecco perché andremo a trattare i tipi di bonus più interessanti che è possibile trovare online e le loro modalità di applicazione, dal gioco digitale alle piattaforme di streaming, dagli e-commerce ai servizi online.

Fonte: Unsplash.com

I bonus di benvenuto per l’intrattenimento

Uno dei settori più interessati dalla presenza di bonus e offerte è quello delle piattaforme destinate all’intrattenimento: che si tratti di casinò online o di servizi di streaming, infatti, sono sempre di più le attività che offrono bonus di benvenuto e vantaggi al momento dell’iscrizione, in modo da poter saggiare da subito i contenuti proposti dalle piattaforme. Come accennato, i casinò digitali utilizzano il sistema di bonus di benvenuto per invogliare i nuovi utenti a giocare con le slot machine o a cimentarsi nei vari giochi come blackjack, roulette o poker: servizi come bonusfinder permettono di confrontare i bonus tra loro e documentarsi su tutti i vantaggi che offrono i singoli casinò recensiti, come ad esempio le offerte di benvenuto per i bonus senza deposito e quelle relative a ogni ricarica. Anche le piattaforme dedicate allo streaming video per guardare film e telefilm dai propri dispositivi, mettono a disposizione dei nuovi utenti numerosi vantaggi. Nella maggior parte dei casi si tratta di periodi di prova completamente gratuiti o a cifre promozionali (come nel caso di NOW TV), che permettono di usufruire dei cataloghi video per un breve periodo di tempo e scegliere poi se proseguire con l’abbonamento a prezzo pieno.

Codici sconto e vantaggi per e-commerce e servizi

Gli strumenti promozionali a favore delle piattaforme di e-commerce mettono a disposizione dei nuovi utenti iscritti ulteriori vantaggi: la quasi totalità dei negozi online, infatti, offre al momento dell’iscrizione alla propria piattaforma o alla propria newsletter, la possibilità di ricevere via email codici sconto di benvenuto, da poter utilizzare sul primo acquisto. Solitamente si tratta di percentuali di sconto da applicare al carrello che vanno dal 5% al 15%, ma anche di codici per riscattare spedizioni gratuite o piccole cifre di risparmio sulla spesa, dai 5 ai 30 euro, e compiere il primo acquisto sfruttando questi benefici. Proprio come il passaparola dal vivo, anche quello online permette di far conoscere ai propri amici un servizio che si è apprezzato: molto spesso infatti è possibile inviare link dedicati a persone non ancora iscritte allo stesso e-commerce e ottenere uno sconto per sé e per loro, come nel caso della piattaforma per la consegna di fiori e piante Colvin. I bonus di benvenuto non si fermano però solo all’acquisto di prodotti, ma è possibile riscattarli anche per servizi online: chi si iscrive a piattaforme come BuyOn infatti avrà a propria disposizione la possibilità di ricevere “cashback” ogni volta che usa il servizio e al momento dell’iscrizione, potrà riscattare subito 5 euro di bonus di benvenuto.

Fonte: Unsplash.com

Che si tratti di prodotti o servizi, perciò, le piattaforme attive online hanno a disposizione numerosi vantaggi e benefici per poter invogliare i nuovi utenti a utilizzarle e a far invitare loro nuovi contatti, fornendo bonus a entrambe le parti. Senza contare poi le iniziative che quest’anno ha diffuso la nuova cultura del Superbonus 110%, di cui abbiamo parlato anche noi di Irpinianews: piattaforme come SuperCheck, stanno mettendo in contatto professionisti, tecnici e operatori dell’edilizia, al fine di incentivare ristrutturazioni e progetti ecologici.