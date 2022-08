Bonito, torna “Percorsi nelle valli del ben vivere”. Domenica tiro con l’arco e laboratorio vini

“PERCORSI NELLE VALLI DEL BEN VIVERE”. BONITO: TIRO CON L’ARCO E LABORATORIO VINI.

“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” torna domenica 7 agosto a Bonito con il tiro con l’arco ed il laboratorio di degustazione vini irpini DOC e DOCG sotto la Torre Normanna.

Dopo l’inaugurazione della Mostra Scultorea presso il Castello di Grottaminarda “Movimento d’Aquino” che resterà visitabile tutto il mese di agosto un nuovo appuntamento come da cartellone in una location altrettanto suggestiva.

In Piazza Municipio, accanto alla Torre Normanna che resterà aperta e visitabile, saranno allestite sagome e bersagli per il tiro con l’arco; gli arcieri della Compagnia “14 Reds”, in abiti medievali, daranno una dimostrazione di questa antichissima attività oggi considerata uno sport, ma un tempo mezzo per procacciare cibo e difendersi dal nemico. Sarà data la possibilità anche al visitatore di cimentarsi con il “tiro istintivo”.

A seguire, sotto gazebo allestiti per l’occasione e nell’atrio del Municipio sempre nei pressi della Torre Normanna, protagonista sarà il vino, con un laboratorio di degustazione a cura della sommelier Mafaldina Meninno che guiderà i partecipanti attraverso un percorso sensoriale per imparare ad apprezzare le qualità dell’eccezionale vino irpino, protagonista sulle tavole internazionali e valorizzare così un’area di produzione fortemente vocata alla viticoltura. Saranno degustati le seguenti tipologie di vini prodotti nella provincia di Avellino: Fiano di Avellino DOCG, Falanghina DOC, Aglianico DOC.

Appuntamento alle ore 9,30 sotto la Torre Normanna per le dimostrazioni di tiro con l’arco ed alle ore 11,00 per il laboratorio di degustazione vini. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. É però necessaria la prenotazione per organizzare al meglio il laboratorio. Sarà sufficiente telefonare al numero 339 624 3784 – info Ufficio Stampa tel. 3334590964. L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura – Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.