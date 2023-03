Bonito. Anziana precipita in un pozzo

Bonito – Anziana signora si allontana da casa, viene ritrovata priva di vita in un pozzo poco distante dalla casa del figlio in località Cinquegrane, nelle campagne tra Bonito e Grottaminarda.

L’allarme è stato dato proprio dal figlio che si è recato a casa sua e non l’ha trovata. Le ricerche si sono protratte fino al tardo pomeriggio da parte dei familiari e dei carabinieri della stazione di Bonito, poi il triste epilogo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Grottaminarda per recuperare il corpo dal pozzo e due ambulanze del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’85enne.

Sconcerto nella Comunità di Bonito ed in particolare per i residenti della piccola contrada purtroppo non nuova a questo tipo di tragedia.